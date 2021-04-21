Україна розширює співробітництво з Британією в рамках проєкту ORBITAL

Україна та Велика Британія домовилися розширити навчально-тренувальну операцію ORBITAL до місії з обміну досвідом. Відповідні домовленості були досягнуті під час візиту Головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Руслана Хомчака до Лондону, де він зустрівся з Начальником штабу оборони Великої Британії генералом сером Ніколасом Картером, повідомляє пресслужба ЗСУ.

Картер та Хомчак підписали відповідну технічну угоду про розширення співробітництва.

«Це створює додаткові можливості для розвитку Збройних Сил України, передусім у підготовці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Повітряних Сил та Сил спеціальних операцій», – заявили у пресслужбі ЗСУ,

За словами Картера, в рамках двостороннього співробітництва британські військові підготували понад 20 тисяч українських колег.

«Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підтримує оборонну реформу в Україні», – наголосив генерал Картер.

Головнокомандувач Збройних Сил України подякував британській стороні за допомогу, яку надають британські інструктори та стратегічні радники у підвищенні бойових спроможностей Збройних Сил України в частині їх підготовки.