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Новини | Коронавірус

За добу від COVID-19 вакцинували понад 39 тисяч українців

Одну дозу за добу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані – понад 19 783 людини

В Україні за минулу добу зробили 39 060 щеплень від COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані – понад 19 783 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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