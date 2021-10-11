За добу від COVID-19 вакцинували понад 39 тисяч українців

В Україні за минулу добу зробили 39 060 щеплень від COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані – понад 19 783 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.