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Новини | Коронавірус

За добу від COVID-19 вакцинували понад 66 тисяч українців

Одну дозу минулої доби отримали 34 183 людей, повністю імунізовані – понад 31 870 тисяч

В Україні за минулу добу зробили 66 053 щеплень від COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 34 183 людей, повністю імунізовані – понад 31 870 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.

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