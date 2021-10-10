За добу від COVID-19 вакцинували понад 66 тисяч українців

В Україні за минулу добу зробили 66 053 щеплень від COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 34 183 людей, повністю імунізовані – понад 31 870 тисяч.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.