В Україні 16 областей входять до «помаранчевої» зони – МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 10 жовтня 16 областей відповідають критеріям «помаранчевої» зони епіднебезпеки.

«Помаранчеві» зараз Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

До «жовтої» зони МОЗ відніс Київ та вісім областей: Вінницьку, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Рівненську, Миколаївську та Черкаську.

Дані про окупований Крим відсутні.

В Україні за добу 9 жовтня зафіксували 11 344 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Госпіталізували 3 712 людей, 2 581 – одужала, 162 людини померли.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,5 мільйони людей, 58 493 людини померли.