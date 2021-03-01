«Украерорух» пояснив 1 мільярд гривень збитків у 2020 році

Один мільярд гривень збитків «Украероруху» за три квартали 2020 року «має низку об’єктивних економічних причин», заявили на підприємстві.

У компанії заявили, що її доходи знизилися на 67% порівняно з 2019 роком «у зв’язку зі зниженням інтенсивності польотів у небі над країною та зменшенні середньої злітної маси літаків, що є одним із важливих факторів розрахунку плати за аеронавігаційне обслуговування, а також постійним характером витрат переважної більшості статей, які не залежать від обсягів наданих послуг».

«Украерорух» вжив заходи для тимчасового скорочення видатків. Це зниження витрат на персонал за рахунок введення режиму простою та неповного робочого часу, призупинення всіх соціальних програм, тимчасове призупинення програми інвестицій та розвитку підприємства, перегляд та скорочення до мінімально можливого рівня всіх категорій операційних витрат, із залишенням лише необхідних для забезпечення безперебійного функціонування аеронавігаційної системи країни.

«Завдяки цьому у 2020 році вдалось досягти неможливого – економії витрат на 39% від плану та на 37% від факту попереднього року (без врахування курсових різниць та резерву сумнівних боргів). Однак така економія, якої вдалося досягти, не покриває раптового падіння доходів на 67% – в той час коли діяльність провайдера вимагає здійснення безперебійної роботи», – наголосили в компанії.

Там додали, що в короткі терміни вдалося залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку терміном на три роки.

«Украерорух» продовжує забезпечувати належний рівень безпеки польотів у повітряному просторі України, тому всі вітчизняні та зарубіжні авіакомпанії мали та мають можливість виконувати польоти, а авіапасажири могли та можуть бути впевнені, що жоден їхній рейс не буде скасований чи затриманий через особливості діяльності «Украероруху» як національного провайдера аеронавігаційного обслуговування», – наголосили в компанії.

З жовтня 2019 року підприємство не має повноцінного керівника. «Украерорухом» керує виконувач обов’язків директора Андрій Ярмак. Державне підприємство «Украерорух» підпорядковане Мінінфраструктури та здійснює обслуговування повітряного руху України.