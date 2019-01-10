Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Січень 2019, Київ 18:00
Новини | Політика

Українські дипломати протестують проти Twitter-сторінки МЗС Росії в Криму

Українське посольство вимагає в Twitter заблокувати профіль представництва МЗС Росії в анексованому Криму

Дивитись коментарі

Посольство України у Великій Британії заявляє, що звернулося до технічної підтримки соцмережі Twitter через верифікацію профілю представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

«Абсолютно неприйнятно давати так званому представництву МЗС Росії в окупованому Криму блакитний прапорець. Росія нелегально анексувала Крим, мілітаризувала його і вдається до кричущих порушень прав людини. Twitter має заблокувати цей акаунт!» – йдеться в заяві посольства.

Блакитний прапорець біля назви профілю в Twitter, Facebook та Instagram є ознакою того, що акаунт верифікований, тобто справді належить публічній особі, компанії або державній установі.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG