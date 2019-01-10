Українські дипломати протестують проти Twitter-сторінки МЗС Росії в Криму

Посольство України у Великій Британії заявляє, що звернулося до технічної підтримки соцмережі Twitter через верифікацію профілю представництва Міністерства закордонних справ Росії в Криму.

«Абсолютно неприйнятно давати так званому представництву МЗС Росії в окупованому Криму блакитний прапорець. Росія нелегально анексувала Крим, мілітаризувала його і вдається до кричущих порушень прав людини. Twitter має заблокувати цей акаунт!» – йдеться в заяві посольства.

Блакитний прапорець біля назви профілю в Twitter, Facebook та Instagram є ознакою того, що акаунт верифікований, тобто справді належить публічній особі, компанії або державній установі.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.