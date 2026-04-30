Україна посіла 55-те місце в Індексі свободи преси. Це на 7 позицій вище, ніж торік

Організація «Репортери без кордонів» оприлюднила Індекс свободи преси-2026. Україна посіла в ньому 55 місце зі 180-ти, отримавши оцінку 66,1 бала зі 100.

У минулому році Україна була на 62-му місці.

За аналізом РБК, Східна Європа та Центральна Азія залишаються регіонами з сильними обмеженнями свободи слова. Наприклад, Білорусь опустилася на одну позицію, посівши 165-те місце, Росія – на 172 місці, на одне вище, ніж торік. Водночас Україна «продемонструвала незначне покращення, незважаючи на війну, що триває».

Організація характеризує медійний ландшафт України як «різноманітний і стійкий». Хоча частину ЗМІ контролюють олігархи, їхній вплив зменшився після 24 лютого 2022 року, натомість держава стала центральним гравцем на медійному ринку. Тим не менш, незалежні видання «здатні надавати достовірну інформацію та боротися з дезінформацією».

Аналітики зазначають, що загалом у 100 країнах ситуація зі свободою слова погіршилася. Зокрема, Сполучені Штати посіли 64 місце, опустившись на 7 позицій порівняно з минулим роком.