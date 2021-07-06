Збірна України з пляжного футболу не поїде на чемпіонат світу в Москву – віцепрезидент АПФУ

Збірна України з пляжного футболу не братиме участі у фінальній частині чемпіонату світу в російській столиці Москві. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України Владислав Ващук.

«Збірна України з пляжного футболу виграла перепустку на Чемпіонат Світу в Москві. На даний момент Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення про те, що Росія не може гарантувати безпеку для нашої збірної на своїй території і поїздка збірної на чемпіонат світу неможлива.Так, мені боляче і прикро за наших спортсменів. Мені дуже шкода, що так склалося», – заявив Ващук.

За його словами, АПФУ ухвалила рішення відповідно до рекомендацій міністерств, організацій та відомств України.

Збірна України посіла друге місце у європейському відборі до чемпіонату світу в Португалії. В одній четвертій фіналу українці зустрічалися зі Швейцарією та перемогли її з рахунком 6:5.

Чемпіонат світу з пляжного футболу відбудеться з 21-го до 29 серпня. У змаганні візьмуть участь 16 команд. Жеребкування фінальної частини відбудеться 8 липня в Цюріху.

Росія з весни 2014 року веде проти України гібридну війну, за що зазнала низки санкцій із боку Заходу. В Україні Росія офіційно визнана державою-агресором.