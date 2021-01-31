В Україні за добу – 3 177 нових хворих на COVID-19

В Україні за обу 30 січня виявили 3 177 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), місто Київ (215), Житомирській (205), та Київській (193) областях», – йдеться в даних МОЗ.

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Серед хворих – 146 дітей та 86 медиків. 1 960 осіб госпіталізували, 79 померли. У 4 126 людей констатували одужання.

Відтак за весь час епідемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 1,2 мільйона людей, більше ніж 1 мільйон одужали. Померли 22 707 людей.