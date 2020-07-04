Епідемія COVID-19: МОЗ готується до розгортання лікарень другої і третьої хвилі

Міністерство охорони здоров’я розпочало підготовку до розгортання лікарень другої і третьої хвилі через епідемію COVID-19, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час онлайн-брифінгу 4 липня.

«У зв’язку зі значним зростанням кількості хворих на COVID-19 та рівня госпіталізації в низці регіонів, МОЗ розпочало підготовку та розгортання лікарень другої та третьої хвилі. Це, зокрема, стосується Закарпатської та Волинської областей. Заповненість ліжок у лікарнях першої хвилі в Києві та Львівській області складає більше 40%», – повідомили у МОЗ.

В Україні за останню добу виявили 914 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

Загалом станом на 4 липня в країні підтверджено 47 677 випадків COVID-19, з них 21 115 людей одужали, 1227 – померли.