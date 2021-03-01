В Україні виявили 4 285 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу 4 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 258 дітей і 93 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 1 779 людей, 1 701 людина одужала, померли 68.

Протягом доби провели 23 066 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 15 394, методом ІФА – 2 621, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 051.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) і Львівській (315) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 352 134 людини, 26 050 людей померли.