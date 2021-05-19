МОЗ: в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID-19 

В Україні за останню добу виявили 5 138 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 260 дітей і 187 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За його даними, минулої доби шпиталізували 2 269 людей, виписали з лікарень – 3 174. Померли – 227 людей.

За добу провели 77 685 тестувань, зокрема, методом ПЛР – 31 935, методом ІФА – 13 094, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 656.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській області (567), Києві (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 165 233 людей, 48 696 – померли.