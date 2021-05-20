В Україні виявили 5 165 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні виявили 5 165 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 324 дитини і 109 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За минулу добу шпиталізували 1 884 людини, виписали з лікарень – 2 821, одужали 16 748 людей. 203 людини померли, додали у МОЗ.

Протягом доби провели 69 732 тестування, зокрема, методом ПЛР – 29 509, методом ІФА – 12 693, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 530.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (489), Києві (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 170 398 людей, 48 899 – померли.