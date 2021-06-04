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04 червня 2021, Київ 09:57
Новини | Коронавірус

В Україні за добу виявили 2266 нових випадків COVID-19, 95 людей померли – МОЗ

Протягом минулої доби шпиталізували 963 людей, понад вісім тисяч – одужали

В Україні за останню добу виявили 2266 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, зокрема захворіли 82 дитини і 20 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом минулої доби шпиталізували 963 людей, понад вісім тисяч – одужали, 95 людей померли. За добу провели понад 61 тисячу тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (566), Запорізькій (230), Дніпропетровській (156), Київській (145) і Рівненській (105) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ захворіли 2 211 683 людей, 51 054 – померли.

Нове довкола COVID-19 – відео
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Нове довкола COVID-19 – відео

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