В Україні за добу виявили 3983 нових випадки COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 18 вересня зафіксовано 3983 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 422 дітей і 52 медпрацівників.

Також за минулу добу шпиталізували 1767 людей, 546 людей одужали, померли – 46.

Протягом доби провели понад 45,8 тисячі тестувань: методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) і Львівській (246) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 348 381 людина, 54 875 – померли.