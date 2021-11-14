Коронавірус: в Україні виявили понад 14 тисяч нових випадків

В Україні за останню добу виявили 14 490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1069 дітей і 135 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 4 881 людину, 11 146 – одужали, 403 людей померли.

Протягом доби здійснили понад 77,7 тисячі тестувань методами ПЛР, ІФА, експрес-тестами.

Найбільше нових випадків за добу виявили в Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 3,2 мільйони людей, 76 705 – померли.