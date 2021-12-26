В Україні виявили 2 810 нових випадків COVID-19, 138 людей померли – МОЗ

В Україні за добу 25 грудня зафіксували 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 240 дітей і 30 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За цими даними, минулої доби шпиталізували 1 832 людей, 4 279 – одужали, 138 – померли, проведено понад 38 тисяч тестувань. Найбільше нових хворих виявили у Києві – 251.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,6 мільйона людей, 94 838 – померли.