МОЗ запровадить ревакцинацію вакцинами Moderna та Pfizer для медиків і працівників інтернатів

В Україні запровадять повторну дозу вакцини від COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу, повідомило Міністерство охорони здоров’я 22 грудня.

Представники цих груп зможуть отримати бустерну дозу через шість місяців після отримання другої дози.

«Для ревакцинальної дози використовуватимуть лише м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною щеплена людина. Генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом», – йдеться в заяві.

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При цьому чинною також залишається можливість додаткової дози для людей із важкими супутніми захворюваннями, запроваджена раніше.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький повідомив 21 грудня, що щеплені проти COVID-19 громадяни України зможуть отримати третю бустерну дозу вакцин в середині січня 2022 року.