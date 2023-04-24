Україна та Євросоюз домовилися про взаємне визнання судових рішень – Рада ЄС

Рада Європейського союзу погодилася укласти угоду з Україною про визнання іноземних судових рішень у цивільних і комерційних справах – про це вона заявила 24 квітня.

Йдеться про договірні відносини в рамках Гаазької конвенції, укладеної 2019 року. Цей документ зобов’язує держави-учасниці визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.

«З цим рішенням визнавати та виконувати рішення один одного зв’язки між ЄС та Україною лише зміцняться», – прокоментував міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьомер.

Читайте також: Боррель: ЄС надав понад 66% 1-го траншу на боєприпаси. Кулеба закликає швидше надати другий

Як зазначають у Раді, 2022 року Україна ратифікувала Конвенцію, згідно з якою договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені 1 вересня 2023 року.

За повідомленням, Євросоюз не бачить фундаментальних перешкод, пов’язаних із незалежністю судової системи, для договірних відносин із Україною.

Верховна Рада ратифікувала Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах у липні 2022 року.