Україна залишається пріоритетом для ЄС – європейський дипломат

Україна залишається серед основних пріоритетів європейської зовнішньої політики і твердження про «втому» від українського питання не мають підстав – заявив Люк Девінь, заступник генерального директора з питань Європи та Центральної Азії при Європейській зовнішньополітичній службі (EEAS).

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, беручи участь у консультаціях профільного комітету Європарламенту щодо викликів Росії для безпекової ситуації в Азовському морі, чільний європейський дипломат заявив: «Попри те, що звідусіль часом лунають голоси, мовляв, українську кризу забули, а увага міжнародної спільноти повинна бути зосереджена на більш нагальних речах, – для ЄС Україна залишається головним пріоритетом».

Читайте також: РНБО вирішила посилити військову присутність в Азовському морі

«І наша підтримка її суверенності й цілісності, і наша всеосяжна допомога Україні постійно зростають, бо на цю державу продовжують чатувати зовнішні та внутрішні виклики. Тож «втоми» від України немає», – заявив Девінь.

Він додав, що погіршення Росією безпекової ситуації в Азовському морі й будівництво Керченського мосту – «це ще одне посягання на українську суверенність і територіальну цілісність».

«Ми вважаємо, що реакція ЄС була швидкою: ми засудили будівництво Росією Керченського мосту і висловили глибоке занепокоєння погіршенням безпекової ситуації у Чорному й Азовському морях. 21 липня ЄС додав шість організацій, залучених до будівництва Керченського мосту, до санкційного списку», – каже європейський дипломат.

Читайте також: Морський бій. Чи захистить себе Україна у разі військової загрози з Азовського моря?

Євросоюз у липні запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

У 2016 році Росія розпочала проект будівництва Керченського мосту, який пов’язує окупований український півострів Крим з півднем Росії. Цей крок призвів до засудження та санкцій з боку українського й західних урядів.

У середині травня цього року , після завершення будівництва автомобільної частини мосту, Росія, за повідомленнями, перемістила морські судна, включно з військовими кораблями Каспійської флотилії до Азовського моря. Москва при цьому посилалася на необхідність посилення безпеки навколо стратегічного об’єкта.

Відтоді Росія затримала понад 148 українських й іноземних торговельних кораблів і допитувала членів екіпажів та інших людей, які перебували на таких суднах.