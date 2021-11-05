Коронавірус: ЄС вирішив вилучити Україну з «зеленого» списку

Посли Європейського союзу 5 листопада вирішили виключити Україну з рекомендованого ЄС списку безпечних для подорожей країн, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Рішення має бути офіційно оголошене на початку наступного тижня.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після виключення України з «зеленого списку» ЄС «тотального закриття» кордонів Євросоюзу не буде.

«Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців», – написав Кулеба у твітері.

Минулого тижня Європейський союз залишив Україну в списку країн, із яких можливий прийом подорожувальників у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби нового типу.

Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні погіршується. За останню добу виявили понад 26 тисяч нових випадків. Від початку пандемії захворіли понад три мільйони людей, майже 71 тисяча – померли.