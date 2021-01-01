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01 січня 2021, Київ 14:04
Новини | Політика

Між Україною й Ізраїлем починає діяти зона вільної торгівлі

Угода передбачає можливість експортувати до Ізраїлю за спрощеною процедурою агропродукцію та продовольчі товари, продукцію хімічної та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроніку

1 січня починає діяти зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

«Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці», – заявляв раніше президент України Володимир Зеленський.

Переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році.

21 січня 2019 країни підписали угоду. У липні Верховна Рада ратифікувала документ.

Угода передбачає можливість експортувати до Ізраїлю за спрощеною процедурою агропродукцію та продовольчі товари, продукцію хімічної та легкої промисловості, будівельні матеріали, електроніку.

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