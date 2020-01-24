Зеленський в Ізраїлі зустрівся з Нетаньягу

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Ізраїль зустрівся з прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу. Про це повідомляє пресслужба українського президента.

«Сторони підтвердили обопільний намір розвивати двосторонній політичний діалог. Було також відзначено наявний потенціал для активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем. Володимир Зеленський висловив сподівання на якнайшвидше набуття чинності двосторонньою Угодою про вільну торгівлю, яку Україна ратифікувала у серпні 2019 року», – мовиться у повідомленні.

Як зазначається, Зеленський також нагадав про численні відмови українцям у в’їзді в Ізраїль та зазначив, що цю проблему треба врегулювати найближчим часом.

Під час спільного виступу з Нетаньягу Зеленський розповів про українських Праведників народів світу, котрі, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів, зокрема про кримську татарку Саїде Аріфову, «яка мешкала в окупованому нацистами Криму та приховала національність своїх вихованців», а також про українського священика Греко-католицької церкви Омеляна Ковча, який рятував євреїв, видаючи їм посвідки про хрешення.

Президент розповів історію своєї сім’ї, зокрема, що троє братів його дідуся стали жертвами Голокосту.