Речник Путіна пояснив, чому той не зустрівся із Зеленським в Ізраїлі

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч президентів України та Росії в Ізраїлі не відбулася, зокрема, і тому, що українського президента Володимира Зеленського не було на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту.

«Фактично Зеленський, оскільки скасував свій візит на форум... Вони навіть не змогли привітати один одного, тому ніякої зустрічі не було», – цитують слова Пєскова у четвер російські ЗМІ.

Повідомляється, що сам Путін виступив на форумі в Єрусалимі.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в Ізраїлі вирішила передати свої місця на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту жертвам трагедії, мотивуючи це тим, що «через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію».

Пізніше в ізраїльському національному меморіалі «Яд Вашем» розкритикували таке рішення президента України. Там пояснили, що із тими, хто вижив в часи Голокосту, вже зв’язалися в попередні дні, і вони відреагували на запрошення, а зв’язатися з іншими в нинішній ситуації є неможливим.

Президент України Володимир Зеленський нині з дводенним візитом перебуває в Ізраїлі в рамках заходів до 75-ї річниці звільнення концтабору «Аушвіц».

22 січня у Давосі Зеленський не виключив, що зустрінеться в Ізраїлі з президентом Росії Володимиром Путіним. Таку вірогідність не виключив і помічник президента Росії Юрій Ушаков, наголосивши, що «тривалі контакти навряд чи можливі».

Президенти України та Росії наживо зустрічалися лише одного разу – під час саміту «нормандського формату» в Парижі 9 грудня минулого року.