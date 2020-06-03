Спрощення візового режиму з Канадою: у МЗС чекають на оціночну місію

Міністерство закордонних справ найближчим часом очікує прибуття до України оціночної місії в рамках процесу лібералізації візового режиму з Канадою, повідомляє пресслужба відомства.

Про спрощення візового режиму між країнами говорили на зустрічі 3 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Канади в Україні Лариса Галадза.

Посол підтвердила готовність сприяти направленню до України відповідної оціночної місії Канади, йдеться в повідомленні.

Місія має визначити рівень відповідності України критеріям включення до списку країн, громадяни яких мають право в’їзду у спрощеному порядку на територію Канади. Вона також визначить подальші необхідні кроки.

Кулеба повідомив, що МЗС бере на себе координацію з українського боку процесу підготовки до спрощеного візового режиму з Канадою.

За даними МЗС, рішення про внесення до списку країн, громадяни яких мають право спрощеного в’їзду на територію Канади, ухвалюється на основі відповідності країни близько 40 умовам, які розподіляються за сімома основними напрямами: соціо-економічні умови, міграційні питання, відповідність документів для подорожей, міркування безпеки подорожей, управління кордонами, дотримання прав людини, міркування двосторонніх відносин.

На сьогодні лібералізований візовий режим з Канадою мають громадяни 27 країн і громадяни країн ЄС.

Раніше в ефірі Радіо Свобода посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що в 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України.