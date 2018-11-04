Україна відкрила консульcтво в турецькій Анталії

Консульство України почало роботу в портовому місті Анталія в Туреччині. В церемонії відкриття взяв участь президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту до Туреччини.

За даними прес-служби президента, Туреччину щороку відвідує понад 1,3 мільйони укранців, з них 800 тисяч приїздять до Анталії. При цьому місцева українська громада складає понад 35 тисяч людей.

Як заявив Порошенко, в Анталії, відомій своїми курортами, відбувається чимало міжнародних самітів, тож він сподівається, що наявність консульства дозволить українським дипломатам активніше долучатись до цих подій.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга висловлює думку, що наявність дипломатичної місії в місті підвищує рівень «консульської опіки та турботи».

Посольство України в Туреччині розташоване в столиці Анкарі. Також українська дипломатична місія представлена Генеральним консульством у Стамбулі.

Порошенко 3 та 4 листопада перебуває в Туреччині з офіційним візитом, в ході якого він провів переговори і спільну прес-конференцію з президентом країни Реджепом Тайїпом Ердоганом і зустрівся з місцевою українською громадою.