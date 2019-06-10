Футбол: України розпочне матч із Люксембургом «переможним складом»

Збірна України з футболу розпочне матч відбору на чемпіонат Європи проти Люксембургу «переможним складом». Головний тренер Андрій Шевченко не зробив жодної зміни в стартовому складі порівняно з матчем проти Сербії.

В основі зіграють Андрій П’ятов, Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Роман Яремчук.

Матч відбудеться на «Арені Львів». Гра розпочнеться о 21:45.