Футбол: України розпочне матч із Люксембургом «переможним складом»

Збірна України з футболу розпочне матч відбору на чемпіонат Європи проти Люксембургу «переможним складом». Головний тренер Андрій Шевченко не зробив жодної зміни в стартовому складі порівняно з матчем проти Сербії.
В основі зіграють Андрій П’ятов, Олександр Караваєв, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Руслан Малиновський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Роман Яремчук.
Матч відбудеться на «Арені Львів». Гра розпочнеться о 21:45.
- 7 червня збірна України у Львові обіграла Сербію в матчі відбору на чемпіонат Європи з футболу з рахунком 5:0. Після трьох турів Україна має сім очок та посідає перше місце у своїй групі.
- У березні Україна перемогла люксембуржців з рахунком 1:2. Вирішальний гол був забитий на останніх хвилинах.
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