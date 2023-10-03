Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі, повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X (колишній твіттер).

«Росія знищує харчі, Литва їх доставляє. Був схвалений та погоджений коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки і за її межі. Співпраця дає результат!» – написав він.

Тим часом, міністри сільського господарства України, Польщі та Литви домовилися про те, що протягом двох днів санітарний і ветеринарний контроль перенесуть із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда, що прискорить транзит зерна та іншої сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

Варіант із транзитом зерна з України до країн ЄС Балтійським морем Євросоюз обговорював ще в липні цього року, коли стало відомо, що Росія виходить із зернової угоди.