Україна почала експортувати газ до Угорщини – Коболєв

Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» почало експортувати газ в напрямку Угорщини, повідомив директор національної компанії «Нафтогаз» (єдиний акціонер «Укртрансгазу») Андрій Коболєв.

«Укртрансгаз» відкрив експорт газу з України в напрямку Угорщини», – написав він, поширивши публікацію аналітичного агентства ICIS.

«Українські газові компанії відкривають нові напрями, експортуючи перші обсяги до Угорщини. Це було тестування, але за ним може слідувати подальше постачання залежно від різниці в цінах і доступності внутрішнього видобутку», – йдеться в дописі агентства.

За даними «Укртрансгазу», у березні 2019 року Україна імпортувала 300 мільйонів кубометрів газу з Угорщини.