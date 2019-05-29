Україна покращила позиції в рейтингу конкурентоспроможності

Україна піднялася на п’ять позицій порівняно з минулим роком у рейтингу конкурентоспроможності – до 54-го місця з 59-го. Про це йдеться в щорічній доповіді World Competitiveness ranking 2019 швейцарської бізнес-школи IMD.

Всього до списку увійшли 63 країни.

Україна розмістилася між Словаччиною і Перу.

Сингапур вперше з 2010 року очолив рейтинг найбільш конкурентоспроможних економік. Друге місце посів Гонконг. Сполучені Штати Америки, які раніше очолювали рейтинг, опустилися на третє місце.

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Укладачі доповіді відзначають, що Сингапур домігся успіхів завдяки технологічній інфраструктурі, кваліфікованим робочим кадрам, сприятливому імміграційному законодавству й ефективному створенню нових підприємств.

У першу п’ятірку країн з найбільшою висококонкурентною економікою увійшли також Швейцарія і Об’єднані Арабські Емірати. Росія перебуває на 45 місці.

Замикає рейтинг країн Венесуела, де триває політична й економічна криза.