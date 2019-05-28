Заяву Коломойського про дефолт пояснюють його особистими інтересами (огляд преси)

Відмова України оплачувати свої борги не дасть жодного позитиву для економіки, натомість зробить українців біднішими і дозволить олігархам скупити дешеві активи, наголошує газета «Україна молода». Автор статті Юрій Патиківський зазначає, що фінансова ситуація будь-якої слабкої країни найбільш вразливою є у період політичних змін. До того ж Україна нині є не надто самодостатньою в економічному плані, а це значить, що держава не може жити і розвиватися без міжнародного партнерства. Із Заходом чи Сходом. Відхід від цієї парадигми означає дефолт. Але зовсім іншого забарвлення ситуація набирає, якщо самі українські еліти не проти оголосити дефолт. З усіма наслідками, що звідси випливають... Бізнесмен Ігор Коломойський, якого вважають головним бенефіціаром перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, знову публічно підтвердив свою точку зору: Україна має оголосити дефолт! Видання пояснює нелюбов Коломойського до Міжнародного валютного фонду, яка має цілком особисті й легко зрозумілі підстави, які ґрунтуються на його колись улюбленому дітищі – «Приватбанку». Адже починаючи із 2016 року Коломойський намагається скасувати рішення про націоналізацію свого банку. Втім, МВФ попередив: це, мовляв, поставить під загрозу програму фінансової допомоги, узгоджену ще Петром Порошенком. Приблизно в цей же час і стали з’являтися заяви олігарха про корисність дефолту для здоров’я та кишені кожного українця. Газета пише, що оголошення дефолту лише нашкодить Україні – це обвал фінансової системи, для людей – це долар по 70-80 гривень або й дорожче. Це самоізоляція російським шляхом із відповідними економічними та політичними наслідками для держави, наголошують експерти у статті «Якщо завтра дефолт…»

Історію про референдум нова влада запустила як пробний крок. Намагалася прозондувати суспільні настрої. Зрозуміти, чи погодяться українці на такий сценарій, вважає експерт «Газети по-українськи» політтехнолог Олексій Ковжун. На щастя, не вийшло. Тому вирішили відкотитися на іншу позицію. Це нормальна практика дискусії суспільства із владою. Негативної реакції вистачило, щоб в Зе команді зрозуміли: вони на хибному шляху. Експерт вважає, що проблеми Зеленського й команди у дуже різнорідній підтримці. Як тільки роблять конкретний крок, втрачають частину рейтингу. Тож зараз намагаються зрозуміти, за які червоні лінії не варто виходити. Кожен українець має свої. Усі вони перетинаються та утворюють загальнодержавні. Стосовно Росії такою є відмова від будь-яких мирних переговорів з агресором, поки не закінчиться війна, наголошує експерт.

Чи вийдуть українські моряки на свободу і якими можуть бути наслідки у разі відмови Росії виконати рішення Гамбурзького трибуналу? Про це пише московський експерт газети «День» Борис Соколов. Він вважає, що у рішенні Міжнародного трибуналу для України є свої плюси і свої мінуси. Головний плюс полягає в тому, що такий авторитетний орган фактично визнав моральну і юридичну правоту української позиції і ще раз продемонстрував, що Росія є злісним порушником міжнародного права, цього разу – морського. Також рішення трибуналу означає, що знецінюються звинувачення проти України і особисто проти екс-президента Петра Порошенка в тому, що надсилання катерів до Керченської протоки було провокацією і протиправними діяннями. Отже, як зазначає дописувач, хоча б ці звинувачення проти колишньої української влади висувати зараз буде незручно, що хоч трохи зменшить післявиборчий розкол в українському суспільстві. Але є й мінуси. Про них йдеться в статті «Проміжна перемога».

«Газета по-українськи» наголошує, що найкращий спосіб змусити Кремль дотримуватись міжнародних законів – економічними методами. Треба пояснити, що продовження агресивної політики для Росії значно гірше, ніж йти в руслі нормальних відносин, що мають бути характерними для цивілізованих країн.