Україна посідає 11-те місце за релігійністю серед країн Європи – дослідження

Україна посіла 11-те місце за релігійністю серед 34 країн Європи, свідчить дослідження, оприлюднене американським дослідницьким центром Pew.

За даними центру, 31% населення в Україні є дуже релігійним. Це визначили за загальним показником, до якого входять чотири окремі показники релігійності.

Як показало дослідження:

22% населення України (13-те місце) кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті;

35% (9-те) – кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць;

29% (9-те) кажуть, що моляться щодня;

32% (13-те) кажуть, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю.

Дослідники вказують, що європейці загалом є менш релігійними, ніж люди в інших частинах світу, зауважує центр Pew. Але, як показав звіт, у межах Європи іноді існують значні відмінності у рівнях релігійності.

Перше місце у рейтингу посіла Румунія (55% населення є дуже релігійним), друге – Вірменія (51%), третє – Грузія (50%). Найменш релігійними виявилися Естонія (7%), Данія (8%) і Чехія (8%).

В Україні на 15 грудня призначений об'єднавчий собор православних церков, на якому буде створено Українську помісну православну церкву, що має стати 15-ю автокефальною церквою світу. Текст томосу про автокефалію і рекомендації щодо статуту майбутньої церкви були затверджені на Священному синоді Вселенського патріархату у Стамбулі, який відбувся 27–29 листопада.