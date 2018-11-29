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29 Листопад 2018, Київ 20:37
Новини | Події

Оголошення рішення синоду щодо томосу для України. Трансляція

Вселенський патріарх Варфоломій

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Синод Вселенського патріархату обговорив томос для українського православ’я. Радіо Свобода транслює оголошення результатів синоду.

29 листопада очікується остаточне рішення Вселенського патріархату з приводу автокефалії української церкви.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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