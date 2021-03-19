Україна посіла 110 місце у світовому рейтингу щастя

Україна посіла 110 сходинку зі 149 у світовому рейтингу щастя у 2018-2021 роках. Про це свідчать дані дослідження Мережі рішень для сталого розвитку (SDSN) та Центру сталого розвитку (CSD) при Колумбійському університеті.

Відповідно до дослідження, десятка найщасливіших країн світу виглядає так:

Фінляндія Данія Швейцарія Ісландія Нідерланди Норвегія Швеція Люксембург Нова Зеленадія Австрія

«Порівнюючи рейтинги 2017-2019 років із рейтингами, що базуються на даних 2018-2020 років , для 95 країн із даними на кореляційна оцінка становить 0,99. Це показує, що COVID-19 призвів до лише незначних змін у загальному рейтингу, що відображає як глобальний характер пандемії, так і загальну стійкість перед нею», – підсумували організатори дослідження.

Як повідомили дослідники, у 2020 році виявили шість факторів, що підтримують добробут людей: дохід, здоров’я, хтось, на кого можна розраховувати, свобода, щедрість та довіра.

Вимірювання суб’єктивного рівня добробуту, на основі якого складали рейтинг щастя, оцінювали за трьома показниками: оцінка рівня життя, позитивні емоції, негативні емоції, зазначають дослідники.

У березні 2019 року Україна зайняла 133-е місце в рейтингу щасливих країн, підготовленому ООН, піднявшись на п’ять позицій порівняно з 2018 роком.

20 березня у світі відзначають Міжнародний день щастя.