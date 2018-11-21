У Раді розповіли, щодо кого з росіян у США і ЄС є санкції за шкоду Україні, а в Україні – ні

За порушення прав громадян України або завдання шкоди Україні проти деяких осіб і компаній запровадили санкції ЄС і Сполучені Штати Америки, але сама Україна цього не зробила, заявила на «круглому столі» у парламентському комітеті з прав людини депутатка фракції БПП Світлана Заліщук.

«Наприклад, товариство «СГМ Мост» – дочірнє підприємство «Стройгазмонтаж», генеральний підрядник Керченського мосту, який сьогодні з’єднує материкову Росію і Крим і щодо якого ми дуже активно виступає», – сказала вона 21 листопада.

За словами Заліщук, таких осіб і компаній є досить багато, а деякі з них донині мають торговельні зв’язки з Україною.

«Бізнес колишнього мера Севастополя, а нині – депутата так званих Севастопольських законодавчих зборів Олексія Чалого «Таврида електрик». І ця «Таврида електрик продовжує збувати свою продукцію на українській території», – зауважує депутатка.

Згадані особи та представники компаній заяв українського політика наразі не коментували.

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21 листопада комітет Верховної Ради з прав людини проводив слухання щодо удосконалення державної санкційної політики. Йшлося, зокрема, про створення чіткого і прозорого алгоритму запровадження санкцій та моніторингу їхнього виконання, а також запровадження відповідальності для порушників санкцій.

Наразі в Україні це питання регулює закон «Про санкції», ухвалений 2014-го року.

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