Україна і Швейцарія підписали Меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Як повідомили у пресслужбі українського президента, угоду підписали 20 жовтня в Києві у присутності Володимира Зеленського і президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса.

Згідно з меморандумом, підписанти мають намір розширити і поглибити співпрацю у галузі цифрової трансформації задля сприяння відновленню України через цифровізацію.

«Передбачається, що Швейцарія може надати грантове фінансування на суму до 15 мільйонів франків для підтримки подальшого розвитку цифровізації як інноваційного підходу до відновлення, відповідно до принципів, затверджених на Міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася 4-5 липня 2022 року в Лугано», – йдеться в повідомленні.

Учасники задекларували намір спрямувати цей грант на розширення Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP).

«Окремо обговорили можливості швейцарської сторони в підтримці діджиталізації нашої країни і допомозі у відновленні телекомунікаційних систем на щойно деокупованих територіях нашої держави, а також у протидії кібервикликам», – сказав Зеленський.

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс приїхав до України 20 жовтня. Він зазначив, це його повторний візит через рік після останньої поїздки. Відтак це перший приїзд Кассіса до України після початку повномасштабного вторгнення.

Швейцарія, всупереч традиційному нейтралітету, застосувала проти Росії такі ж санкції, як і Європейський Союз, у перші дні повномасштабного російського вторгнення до України.