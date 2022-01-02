Наша амбіція, щоб бюджет-2023 США включав набагато більшу допомогу Україні – посол

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що триває робота з групами підтримки України у Конгресі для того, щоб наступний бюджет США включав значно більшу допомогу для України. Про це вона сказала у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

«Бюджет ухвалено. І ви знаєте, що починається робота над наступним бюджетом. Наша амбіція, щоб бюджет 2023 року США включав набагато більшу допомогу. Не тільки тому, що нам треба просто більше грошей, а саме тому, що тепер зі стратегічною хартією, з оборонною угодою, з конкретними роботами, які ми ведемо по кожному напрямку, у нас з’явиться конкретний перелік спроможностей, які ми хочемо розбудувати. Під них, ми сподіваємося, Конгрес теж піде назустріч, і ця цифра може бути значно більшою, ніж 300 мільйонів», – заявила посол.

За її словами, пунктів для підтримки є «дуже багато».

«Тобто президент говорив і про безпекову ситуацію. Звичайно, це пріоритет №1 в будь-якому випадку. Тому що і питання розбудови наших оборонних спроможностей, і питання розвитку економічного всередині країни – це дуже важливо. Тому що наша сила тут важлива. І питання заручників дуже важливе, президент постійно його порушує на кожному рівні. Тобто цих питань дуже багато. Це, як у тестах, буває відповідь А, В, С, а буває, що всі. От всі!», – заявила Маркарова.

Наприкінці минулого року президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет США (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який, серед іншого, передбачає виділення 300 мільйонів доларів на Ініціативу сприяння безпеці України з підтримки Збройних сил.

За словами Оксани Маркарової, цього року Україна, крім запланованих 300 мільйонів доларів, очікує отримати від США й іншу допомогу, деталі якої поки розкривати рано.