Україна повернула тіла 46 загиблих військових – Мінреінтеграції

У Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців, Україна повернула тіла 46 своїх оборонців, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники «Азовсталі». Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України», – йдеться в повідомленні.

21 червня у міністерстві повідомляли про повернення тіл 35 загиблих військових. Перед цим Україна повернула тіла 64 оборонців «Азовсталі».

За даними ГУР, станом на 7 червня від початку повномасштабного російського вторгнення Україні вдалося повернути понад 200 тіл українських військових.