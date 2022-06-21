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До України повернули тіла 35 загиблих військових – Мінреінтеграції

Ілюстраційне фото. Стіна пам’яті полеглих за Україну в Михайлівському Золотоверхому соборі, Київ, січень 2022 року

Україна повернула 35 загиблих військовослужбовців повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій 21 червня.

«В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників», – йдеться в заяві.

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В операції брали участь, зокрема, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, Генеральний штаб Збройних сил України.

Міністерство зазначає, що повернення тіл загиблих українських військових триває відповідно до норм Женевської конвенції.

Головне управління розвідки Міністерства оборони 18 червня повідомило, що в ході обміну вдалося звільнити п’ятьох цивільних українців.

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