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Україна повернула тіла 33 загиблих військових – МінТОТ

Олег Котенко зазначив, що процес переговорів щодо передачі тіл «триває постійно»

Україна повернула тіла 33 загиблих військовослужбовців, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 листопада.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 33 захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України», – йдеться в повідомленні.

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Котенко зазначив, що процес переговорів щодо передачі тіл «триває постійно».

За даними міністерства, наразі вдалося повернути 721 загиблого.

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