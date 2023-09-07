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В Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача

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У Повітряних силах ЗСУ заявили, що зафіксували зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка

У всіх областях України близько 20-ої 7 вересня оголошували повітряну тривогу. Влада закликала пройти в укриття.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що зафіксували зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Цей винищувач є носієм балістичних ракет «Кинджал».

ОНОВЛЕНО. Менш ніж через годину військові повідомили про відбій загрози. Інформації про обстріли в цей час не було.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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