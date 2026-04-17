Україна запровадила санкції проти «релігійних пропагандистів» і 121 військового командира РФ – ОП

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо застосування санкцій проти російських командирів, причетних до ракетних атак проти України, а також проти російських «релігійних пропагандистів», діячів, які виправдовують агресію Росії і поширюють російську пропаганду, повідомили в Офісі голови держави 17 квітня.

За повідомленням, до першого санкційного списку увійшов 121 російський військовий, причетний до масованих ракетних ударів по території України.

«Зокрема, це командири підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Росія використала понад 4100 крилатих ракет повітряного базування і аеробалістичних ракет. Саме ці підрозділи завдавали ударів по дитячій лікарні «Охматдит» 8 липня 2024-го, по багатоповерхівці в Тернополі 19 листопада 2025-го, то торговому центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня 2022-го і по обʼєктах енергетичної й транспортної інфраструктури в різних регіонах України», – зазначили в ОП.

За повідомленням, у цьому списку також – командири військово-морського флоту, які обстрілювали Україну з надводних кораблів і підводних човнів – носіїв крилатих ракет «Калібр». В ОП зазначили, що всього Росія використала понад 1500 ракет цього типу під час 160 атак по українських містах і громадах, а ці командири причетні до ударів по київських ТЕЦ, обʼєктах енергетичної інфраструктури Львівщини, Івано-Франківщини, Волині, Миколаївщини й Одещини.

У списку також – командири ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ, які завдавали ударів із застосуванням крилатих ракет наземного базування і балістичних ракет «Іскандер-М», якими війська РФ загалом понад 1100 разів атакували Україну.

У переліку релігійних діячів – дев’ять осіб, «які публічно закликали вбивати українців, відкрито підтримують російську агресію проти України і використовують релігію для пропаганди й виправдання вторгнення Росії».

В ОП додали, що це представники РПЦ і пов’язаних з нею структур.

Інформацію щодо цих двох санкційних пакетів Україна передасть партнерам для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях, зазначили в пресслужбі президента.

У березні Україна ініціювала заборону на в’їзд до Євросоюзу і застосування санкцій щодо майже 130 російських командирів через їхню причетність до злочинів проти українців. «Відповідний документ із їхніми персональними даними, а також інформацією про близько 300 їхніх родичів наша країна вже передала до Євросоюзу», – зазначили в ОП.