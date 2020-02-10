Україна випереджає плани з переходу на стандарти НАТО – Загороднюк

Україна впроваджує стандарти НАТО в Збройних силах швидше, ніж планувалося, сказав в інтерв’ю Радіо Свобода міністр оборони Андрій Загороднюк.
За словами міністра, поступ української армії в цій реформі очевидний також для закордонних партнерів Києва.
«Коли наші партнери бачать, що ми реформуємося, то це наближає нас до альянсу. Вони поїхали з надзвичайно позитивним звітом. Можна точно сказати, що той рух щодо реформування, який у нас йде, надзвичайно позитивно оцінюється міжнародною спільнотою», – стверджує Загороднюк.
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На питання щодо пунктів, які Київ впроваджує швидше за інші, голова Міноборони відповів, що реформа може бути завершена раніше, ніж очікувалося.
«Перехід на стандарти НАТО ми випереджаємо. Зараз ми порушуємо питання в парламенті. Президент подав як невідкладний законопроєкт щодо зміни дати в законі про нацбезпеку і оборону, тому що перехід на структуру керівництва ЗСУ у відповідності до стандартів НАТО змінить принцип керування ЗСУ. Це надзвичайно важлива історична подія для ЗСУ. Вона була запланована з 1 січня 2021 року. Ми її пропонуємо зробити з 1 березня 2020 року, тому що ми вже готові переходити. Якби законопроєкт ухвалили сьогодні, то, ми вже готові переходити сьогодні», – каже міністр.
Водночас він звернув увагу на «досить повільне» виконання стратегії реформування Військово-морських Сил.
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«Стратегія ВМС розроблялася ще з 2015 року. Я коли ще був тут в Міноборони в офісі реформ, я вже бачив перші нариси стратегії ВМС. Їхнє виконання було досить повільним. Зараз ми все це пришвидшуємо. Щодо стратегії, розробки самої концепції ВМС були майже одними з перших серед інших ЗСУ. А стан їхніх спроможностей наразі не такий, як нам потрібно», – вважає урядовець.
Загороднюк не став конкретизувати, кого вважає винним у такому стані речей, натомість додав, що Міноборони має «чіткий план» дій і виконує його.
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