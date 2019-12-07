Україна за місяць відбила 11 кібератак – Данілов

Україна за місяць була змушена мати справу з одинадцятьма хакерськими атаками, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у розмові з журналістами після її засідання 7 грудня, яку транслював «5 канал».

«Постійно атакується банківська наша система, атакуються певні ресурси, які є в Офісі президента, нещодавно був атакований безпосередньо сайт президента. Це було два тижні тому. Короткий проміжок часу – за рахунок того, що дуже швидко вдалося зробити локалізацію, то ніхто майже не помітив, що був такий збій», – сказав Данілов.

Як зазначив чиновник, тема кібербезпеки була однією з трьох основних тем, які зачіпалися сьогодні на закритому засіданні РНБО.

7 грудня президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради національної безпеки та оборони напередодні початку саміту у «нормандському форматі».

Зустріч у «нормандському форматі» запланована на 9 грудня у столиці Франції. Востаннє такі переговори відбувалися в жовтні 2016 року. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що лідери країн «нормандської четвірки» обговорять повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном і вибори на Донбасі.