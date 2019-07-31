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31 Липень 2019, Київ 18:52
Новини | Політика

Українці майже 130 млн разів виїжджали за межі країни у 2014-2018 роках – ДПСУ

Українці понад 40 мільйонів разів перетинали українсько-польский кордон у період 2014-2018 років

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Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни у 2014-2018 роках, повідомила Державна прикордонна служба України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«У період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2018 року зафіксовано 127,8 мільйона фактів перетинання державного кордону громадянами України на виїзд з України, зокрема на українсько-польській ділянці кордону зафіксовано 46,5 мільйона таких фактів», – розповіли в ДПСУ.

11 червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною та Європейським союзом. За наступні два роки українські громадяни здійснили 42,6 мільйона поїздок до країн ЄС.

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