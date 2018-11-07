Порошенко підписав закон про кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Президент України Петро Порошенко 7 листопада підписав законопроект, який запроваджує кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України.

Відповідну інформацію розміщено на сайті парламенту в анотації до законодавчого акту.

Закон доповнює розділ Кримінального кодексу України щодо недоторканності держкордону новою статтею, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років за незаконний перетин кордону. Мова йде про осіб, які мають громадянство держави-агресора, або діють в інтересах держави-агресора.

За повторне вчинення таких дій або вчинення їх групою осіб передбачається відповідальність у формі позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, а вчинення таких дій із застосуванням зброї – на строк від п’яти до восьми років.

Закон набуде чинності після публікації у офіційних парламентських ЗМІ.