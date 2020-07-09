Минулої доби в Україні виявили 810 хворих на COVID-19

В Україні станом на 9 липня виявили 51 224 випадки коронавірусу, померли 1 327 людей, одужали 23 784. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За минулу добу підтвердили 810 нових випадків, померла 21 людина, одужали 665.

Найбільше випадків виявлено у Києві (5 872), Львівській (6 681) та Чернівецькій областях (5 074).

У світі станом на 9 липня виявили понад 12 мільйонів інфікованих коронавірусом, 6,5 мільйона людей одужали, більш ніж 548,8 тисячі померли.