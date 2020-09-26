В Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків COVID-19 за добу

За минулу добу, 25 вересня, в Україні підтвердили 3 833 нових випадків захворювання на COVID-19 – рекордна кількість від початку пандемії. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Одужали минулої доби 1740 пацієнтів, померли – 76.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (447), Харківській (380) та Тернопільській (284) областях.

Загалом, станом на ранок 26 вересня, в Україні виявили 195 504 випадки захворювання на COVID-19, померли 3 903 людини, 86 873 одужали.