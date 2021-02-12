В Україні виявили 4 773 нових випадки COVID-19 – Степанов

В Україні протягом минулої доби виявили 4 773 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 326 дітей і 212 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 2 000 людей, одужали – 7 211, померли 116 людей.

Протягом доби провели 40 899 тестувань (зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (592), Львівській (373), Закарпатській (314), Вінницькій (307), Дніпропетровській (297) областях та в Києві (348).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 262 867 осіб, одужали – 1 106 155 померли – 24 174.