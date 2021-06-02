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02 червня 2021, Київ 09:02
Новини | Коронавірус

Коронавірус: в Україні виявили 2 205 нових випадків, 158 людей померли

Протягом минулої доби шпиталізували 1 262 людей, одужали – 9 405

В Україні за останню добу виявили 2 205 нових випадків захворювання на COVID-19, зокрема, захворіли 104 дитини і 85 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Протягом минулої доби шпиталізували 1 262 людей, одужали – 9 405, померли – 158.

За добу здійснили 64,8 тисяч тестувань, зокрема: методом ПЛР – 27 936, методом ІФА – 11 348, експрес-тестами – 25 592.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (473), Київській (178), Харківській (139), Запорізькій (124) і Донецькій (112) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 206 836 людей, померли – 50 857.

Нове довкола COVID-19 – відео
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Нове довкола COVID-19 – відео

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